|
|
|
ЦИК определил порядковые номера зарегистрированных избирательных субъектов
19.08.2026 14:55
Центральная избирательная комиссия определила порядковые номера зарегистрированных избирательных субъектов для промежуточных выборов в представительные органы муниципалитетов — сакребуло, которые состоятся 3 октября 2026 года.
Как сообщает Центральная избирательная комиссия, соответствующее постановление было принято комиссией сегодня на заседании.
В частности, зарегистрированным для участия в промежуточных выборах 3 октября избирательным субъектам присвоены следующие порядковые номера: 9 — «Сильная Грузия — Лело»;
41 — «Грузинская мечта».
Указанные субъекты должны представить кандидатов не позднее чем за 30 дней до выборов — до 3 сентября. Кандидатов в мажоритарные депутаты они должны представить в соответствующие окружные избирательные комиссии.
Напомним, что 3 октября промежуточные выборы в сакребуло пройдут в муниципалитетах Вани, Цалка, Дманиси и Ахмета.
Всего для проведения промежуточных выборов будет открыто семь избирательных участков, при этом на четырех участках будут использоваться аппараты электронной верификации избирателей и устройства для подсчёта голосов.
Избиратели выберут четырёх мажоритарных членов сакребуло в указанных муниципалитетах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна