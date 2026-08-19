ЦИК определил порядковые номера зарегистрированных избирательных субъектов

19.08.2026 14:55





Центральная избирательная комиссия определила порядковые номера зарегистрированных избирательных субъектов для промежуточных выборов в представительные органы муниципалитетов — сакребуло, которые состоятся 3 октября 2026 года.



Как сообщает Центральная избирательная комиссия, соответствующее постановление было принято комиссией сегодня на заседании.



В частности, зарегистрированным для участия в промежуточных выборах 3 октября избирательным субъектам присвоены следующие порядковые номера: 9 — «Сильная Грузия — Лело»;

41 — «Грузинская мечта».



Указанные субъекты должны представить кандидатов не позднее чем за 30 дней до выборов — до 3 сентября. Кандидатов в мажоритарные депутаты они должны представить в соответствующие окружные избирательные комиссии.



Напомним, что 3 октября промежуточные выборы в сакребуло пройдут в муниципалитетах Вани, Цалка, Дманиси и Ахмета.



Всего для проведения промежуточных выборов будет открыто семь избирательных участков, при этом на четырех участках будут использоваться аппараты электронной верификации избирателей и устройства для подсчёта голосов.



Избиратели выберут четырёх мажоритарных членов сакребуло в указанных муниципалитетах.







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