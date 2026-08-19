Мэрия Тбилиси распространила заявление об артефактах, обнаруженных в ходе реконструкции проспекта Руставели

19.08.2026 15:24





При обнаружении археологических слоёв и артефактов во время реализации инфраструктурных проектов в столице мэрия Тбилиси тесно сотрудничает с Национальным агентством по охране культурного наследия и принимает дальнейшие решения на основании его рекомендаций. Об этом говорится в заявлении мэрии Тбилиси.



Как отмечается в заявлении, информация об артефактах, обнаруженных в ходе реконструкции проспекта Руставели, также была незамедлительно передана Национальному агентству по охране культурного наследия.



«Хотим отреагировать на факт обнаружения кирпичной кладки и керамической посуды на участке дороги между станцией метро «Площадь Свободы» и Национальным музеем Грузии во время реконструкции проспекта Руставели.



При обнаружении археологических слоёв и артефактов во время реализации инфраструктурных проектов в столице мэрия Тбилиси тесно сотрудничает с Национальным агентством по охране культурного наследия и принимает дальнейшие решения именно на основании его рекомендаций.



Естественно, информация об артефактах, обнаруженных в ходе реконструкции проспекта Руставели, была незамедлительно передана Национальному агентству по охране культурного наследия. После получения уведомления специалисты соответствующего профиля агентства оперативно отреагировали — осмотрели обнаруженные объекты на месте и предоставили соответствующие рекомендации.



Работы на данном участке будут проводиться именно в соответствии с выданными рекомендациями», — говорится в заявлении мэрии.







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