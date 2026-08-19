Арчил Гордуладзе о Гарибашвили: Он еще больше порочит свою репутацию

19.08.2026 14:40





Когда человек признал коррупционное преступление, что произошло в начале 2026 года, о какой перестраховке по возвращению в политику может идти речь?! Это лишено здравого смысла, в этом нет элементарной логики! Человек перешел к еще большему ущербу для своей и без того испорченной репутации», — заявил журналистам депутат «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе, комментируя письмо находящегося под стражей бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



Отвечая на вопрос, Гордуладзе подчеркнул, что в начале текущего года Гарибашвили сам признал коррупционное преступление, понес ответственность за это признанное преступление, и «невероятно, как человек, разоблаченный в коррупции, может вернуться в политику».



По словам Гордуладзе, когда сейчас человек говорит, что якобы не совершал преступления и признался в нем для того, чтобы не навредить команде, а затем делает заявления против этой команды, «это еще раз подчеркивает, что он оторван от логики и перешел к еще большему ущербу для своей и без того испорченной репутации».



«Он перешел в режим самовредительства. Не знаю, почему он это делает. Общество знает, что в начале этого года он сам признал коррупционное преступление — что у него были незаконно полученные средства, которые он не задекларировал и от которых получил личную выгоду. Исходя из этого признанного преступления, он также несет соответствующую ответственность. Поэтому трудно понять, зачем ему понадобилось распространять два взаимоисключающих письма, которые прямо противоречат друг другу. То он говорит об основателе нашей партии, затем заговорил о Мамуке Мдинарадзе — он сам не разобрался, кто какое письмо ему отправил. Что вообще представляет собой это письмо и не похоже ли оно, например, на письмо Хазарадзе, у которого была своя предыстория и чем все продолжилось, общество очень хорошо знает.



Не знаю, о каком возвращении в политику может идти речь, когда человек сам признал коррупционное преступление. После этого он говорит, что ему пришло какое-то письмо и он должен признать другое коррупционное преступление, чтобы таким образом застраховать свое возвращение в политику. Когда человек признал коррупционное преступление, что произошло в начале 2026 года, о какой перестраховке по возвращению в политику может идти речь?! Это лишено здравого смысла, в этом нет элементарной логики. Человек перешел к еще большему ущербу для своей и без того испорченной репутации», — заявил Арчил Гордуладзе.





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