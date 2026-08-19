Министр внутренних дел открыл новые здания полиции в Кобулети и Кеда

19.08.2026 14:30





Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили открыл в Кобулети и Кеда новые здания полиции, соответствующие современным стандартам.



Министр вместе с первым заместителем Рони Месхи, заместителем Гагой Киркитадзе, председателем правительства Аджарской автономной республики Зурабом Патарaдзе, председателем Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе и представителями местного самоуправления осмотрел новые здания, пообщался с сотрудниками правоохранительных органов и пожелал им дальнейших успехов в работе.



Как отметил Сулхан Тамазашвили, обновление полицейской инфраструктуры и улучшение условий труда сотрудников правоохранительных органов являются одним из главных приоритетов министерства внутренних дел.



По информации ведомства, недавно построенные здания оснащены современным инвентарём. В них оборудованы рабочие пространства для детективов и следователей, комнаты для хранения вещественных доказательств, а также комнаты отдыха и столовые для сотрудников. Здания адаптированы для людей с особыми потребностями.



Новое здание районного управления Кеда Департамента полиции Аджарии рассчитано примерно на 40 сотрудников, а полицейское здание Хуцубани районного управления Кобулети — на 24 сотрудников правоохранительных органов.



Министерство внутренних дел продолжает активно реализовывать проекты по развитию полицейской инфраструктуры как в Тбилиси, так и в регионах страны.







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