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Министр внутренних дел открыл в Кутаиси новую базу Департамента особых поручений
19.08.2026 12:49
Министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили открыл в Кутаиси новую современную базу Департамента особых поручений.
Министр внутренних дел вместе с первым заместителем Рони Месхи и заместителем Гагой Киркитадзе осмотрел инфраструктуру недавно построенной базы.
По информации ведомства, территория новой базы, расположенной в Кутаиси, рассчитана примерно на 150 сотрудников. На территории оборудованы рабочие и жилые помещения, соответствующие современным стандартам.
Также обустроены помещения различного назначения, в том числе специальное здание для сапёров и вольеры для служебных собак кинологической службы. Кроме того, на базе построены столовая и спортивный зал.
В целях улучшения рабочих и бытовых условий сотрудников министерства внутренних дел продолжается реализация различных инфраструктурных проектов, а также активное обновление техники и оборудования.
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