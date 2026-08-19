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Министр внутренних дел открыл в Кутаиси новую базу Департамента особых поручений


19.08.2026   12:49


Министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили открыл в Кутаиси новую современную базу Департамента особых поручений.

Министр внутренних дел вместе с первым заместителем Рони Месхи и заместителем Гагой Киркитадзе осмотрел инфраструктуру недавно построенной базы.

По информации ведомства, территория новой базы, расположенной в Кутаиси, рассчитана примерно на 150 сотрудников. На территории оборудованы рабочие и жилые помещения, соответствующие современным стандартам.

Также обустроены помещения различного назначения, в том числе специальное здание для сапёров и вольеры для служебных собак кинологической службы. Кроме того, на базе построены столовая и спортивный зал.

В целях улучшения рабочих и бытовых условий сотрудников министерства внутренних дел продолжается реализация различных инфраструктурных проектов, а также активное обновление техники и оборудования.


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