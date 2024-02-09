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Никол Пашинян поздравляет Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра
09.02.2024 11:51
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравляет Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра.
Как пишет Пашинян, он надеется, что стратегическое партнерство снова расширится.
«От всего сердца поздравляю Вас с назначением. Я полон надежды, что стратегическое партнерство между Арменией и Грузией, основанное на общих ценностях наших народов, крепкой дружбе и демократических идеях, будет и дальше расширяться», — написал Пашинян в социальной сети на грузинском языке.
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