

Никол Пашинян поздравляет Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра

09.02.2024 11:51





Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравляет Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра.



Как пишет Пашинян, он надеется, что стратегическое партнерство снова расширится.



«От всего сердца поздравляю Вас с назначением. Я полон надежды, что стратегическое партнерство между Арменией и Грузией, основанное на общих ценностях наших народов, крепкой дружбе и демократических идеях, будет и дальше расширяться», — написал Пашинян в социальной сети на грузинском языке.





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