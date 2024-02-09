Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Никол Пашинян поздравляет Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра


09.02.2024   11:51


Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравляет Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра.

Как пишет Пашинян, он надеется, что стратегическое партнерство снова расширится.

«От всего сердца поздравляю Вас с назначением. Я полон надежды, что стратегическое партнерство между Арменией и Грузией, основанное на общих ценностях наших народов, крепкой дружбе и демократических идеях, будет и дальше расширяться», — написал Пашинян в социальной сети на грузинском языке.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна