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Европа должна создать систему безопасности и обороны, дополняющую НАТО - президент Европарламента


12.02.2024   21:39


Президент Европарламента Роберта Метсола (Roberta Metsola) призвала перевести в практическую плоскость процесс создания дополняющей НАТО автономной европейской системы безопасности и обороны.

"Обсуждение европейской стратегической автономии должно перейти с теоретического уровня на практический уровень. Это касается нашей конкурентоспособности, энергоснабжения, торговли и, конечно, обороны. Европа должна увеличить свои возможности и создать новую систему безопасности и обороны, которая дополнит НАТО, а не будет конкурировать с ней", - сказала она в понедельник, выступая в парламенте Эстонии.

Метсола подтвердила, что поддержка Украины со стороны Европейского парламента будет оставаться непоколебимой, в том числе в процессе интеграции с Европой. "Мы продолжаем требовать, чтобы российские активы были использованы для восстановления Украины", - подчеркнула она.

Находящаяся с однодневным визитом в Эстонии, Метсола встретилась с президентом Аларом Карисом, председателем парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.


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