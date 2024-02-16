

Управление ФСИН России сообщает о смерти Алексея Навального

16.02.2024 15:44





Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает на своем сайте о смерти Алексея Навального.



«16.02.2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении.



В заявлении отмечается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли, «был вызван экипаж скорой медицинской помощи».



«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении УФСИН (цитаты по «Интерфаксу»).



«По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — сообщил адвокат Навального Леонид Соловьев «Новой газете».





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