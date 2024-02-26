

Давиташвили: Мы стратегические партнеры США и обе стороны хотят углубить эти отношения

26.02.2024 18:36





«Как отметил премьер-министр, нам хотелось бы большего результата. С нашей стороны нет недостатка в усилиях. Мой заместитель находится в постоянном режиме коммуникации с партнерами. Каждый год мы проводим диалог для рассмотрения существующих торговых соглашений и достижения определенного прогресса. Среди них должны быть более либеральные режимы для важных для Грузии экспортных товаров», — так оценил отношения Грузии и США первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге, проведенном в администрации правительства.



По заявлению первого вице-премьера, формальная, политическая часть с США нуждается в большей активизации. По его словам, это подразумевает прогресс в сфере свободной торговли, снятие торговых барьеров, что постоянно обсуждается с американскими партнерами.



«Мы не прекращаем попыток привлечь больше качественных инвестиций из Америки. Среди них — продвижение прямых рейсов — мы выражаем готовность реализовать инфраструктурные изменения, которые необходимы в наших аэропортах, хотя нам нужна помощь, потому что одних наших усилий недостаточно. Мы понимаем, что на начальном этапе может быть сложно запустить новые прямые рейсы с коммерческой точки зрения, но очень важно развивать торгово-экономические, туристические отношения, а также отношения между нашими народами. И здесь поддержка правительства США была бы уместна и полезна, особенно в ситуации, когда мы являемся стратегическими партнерами и обе стороны имеют желание углублять эти отношения, в том числе с экономической точки зрения», — отметил Леван Давиташвили.



В качестве примера плодотворного сотрудничества с США первый вице-премьер привел ситуацию в сфере технологий и инноваций. По его словам, в Грузии успешно работает ведущий американский стартап-акселератор из Кремниевой долины.



«Мы добились прогресса в IT-направлении. Это сфера, которая в прошлом году принесла нашей стране более миллиарда долларов дохода. Здесь важна деятельность американских компаний. Но мы хотим перейти на качественно новый уровень отношений не только в одной сфере, а по многим направлениям, потому что видим потенциал. Именно поэтому мы сказали, что готовы и ждем предстоящих шагов», — заявил Леван Давиташвили.







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