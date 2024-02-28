

Президент Грузии рассказала Sky News о растущих угрозах со стороны России

28.02.2024 14:54





Президент Грузии Саломе Зурабишвили перед выборами высказалась в эфире британской Sky News о растущих угрозах со стороны России.



По ее оценке, в Грузии пророссийские группы и партии не принимаются широкой общественностью, при этом некоторые из них тайно получают финансирование из России — официально не называя себя пророссийскими.



«В октябре у нас очень важные выборы. Мы знаем опыт многих других стран, гораздо более сильных, чем наша, как Россия может вмешиваться в выборы, как Россия может вести гибридную войну в других странах, мы имеем и этот опыт — кибератаки, экономическое давление. [Россия] может использовать все виды пропаганды для финансирования определенных маргинальных групп. Пророссийские группы в Грузии маргинальны, потому что у нас есть оккупированные территории и мы помним об этом нападении.



В обществе с таким опытом и памятью сложно представить существование пророссийских групп и партий. Однако есть пророссийские[группы], которые официально себя таковыми не называют, но финансируются [из России]. Поступает финансирование для поддержки этих групп и определенных форм антизападной пропаганды», — сказала Саломе Зурабишвили.



Журналистка также задала президенту вопрос об импичменте и попросила подтвердить, то что правящая партия инициировала этот процесс из-за ее близости к Западу. Зурабишвили это подтвердила, добавив, что главным событием прошлого года стало получение от Грузии статуса кандидата.



«Попытка импичмента не увенчалась успехом. Настоящее решение, которое мы приняли в прошлом году, заключалось в том, что Грузия получила статус кандидата. Это главное решение, которое привело нас к той стороне, куда мы и должны были идти, куда шла Грузия на протяжении всей своей истории», — сказала Зурабишвили.



Журналистка также затронула тему войны в Украине и попросила, поскольку Грузия уже имеет опыт российских атак, что можно бы посоветовать Украине. На что Зурабишвили ответила, что не уверена, что Грузия должна давать какие-либо советы украинцам, поскольку история Грузии и Украины и угрозы со стороны России развиваются практически параллельно друг другу — начиная с имперской России в 19 веке, продолжая Советской Россией в 20 веке и заканчивая современным периодом.





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