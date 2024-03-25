

Пашинян: Убежден, что Ираклий Кобахидзе внесет свой вклад в углубление отношений между Арменией и Грузией

25.03.2024 16:17





По заявлению премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе обсуждалось сотрудничество между двумя странами.



Вместе с тем, как отметил Никол Пашинян после встречи со своим грузинским коллегой, статус кандидата в члены ЕС, предоставленный Грузии в конце прошлого года, важен и оказывает влияние не только на регион, но и на двусторонние отношения между двумя странами.



«Я хотел бы лично поздравить Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра. Убежден, что Ираклий Кобахидзе своим серьезным отношением внесет свой вклад в углубление отношений между Арменией и Грузией. После 6 января, когда состоялось тринадцатое заседание межправительственного комитета, на этой сессии мы подписали декларацию о реализации столь амбициозных планов по развитию наших двусторонних отношений. Сейчас у меня есть возможность обсудить с моим новым коллегой пути практической реализации и действия, необходимые для осуществления этой декларации. Очень важно, что признаны суверенитет и территориальная целостность обеих стран. Мы также говорили о более активном сотрудничестве между нашими странами. Это не только значимо стратегически, наши двусторонние отношения представляют собой сотрудничество, основанное на устойчивости и взаимопонимании. В прошлом году Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, и я приветствую этот факт. Это очень важно, потому что это влияет не только на наш регион, но и на наши двусторонние отношения. Республика Армения всегда поддерживала европейскую интеграцию Грузии», - заявил Никол Пашинян.





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