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В Брюсселе прошли официальные встречи в целях обсуждения рекомендаций отчета о расширении ЕС
26.03.2024 14:41
25 марта под руководством заместителя министра экономики и устойчивого развития Геннадия Арвеладзе в Брюсселе состоялся официальный визит делегации грузинской стороны для обсуждения рекомендаций отчета по экономическим вопросам о расширении ЕС в 2023 году.
В рамках встречи были обсуждены рекомендации, включенные в разделы, связанные с функционированием внутреннего рынка.
В частности, были проведены тематические встречи по оценкам и рекомендациям, представленным в разделах о свободном движении товаров, предпринимательской и промышленной политике, праве на создание предприятий и свободе предоставления услуг, государственных закупках, политике конкуренции, сельском хозяйстве и развитии сельских районов, окружающей среде и изменении климата и безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика.
Со стороны Евросоюза были даны разъяснения относительно ожиданий, связанных с шагами, которые Грузия как страна-кандидат должна предпринять, чтобы продемонстрировать дальнейший прогресс. Грузинская сторона продолжит выполнение рекомендаций, и соответствующий прогресс будет отражен в следующей оценке Евросоюза, которая запланирована на конец года.
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