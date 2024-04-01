

Каладзе считает, что за размещением в столице стенсилов протестного характера на тему судей «стоят радикальные группы»

01.04.2024 15:54





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, за размещением в столице стенсилов протестного характера на тему судей стоят радикальные группы.



Как он отметил в беседе со СМИ, на данном этапе честность судей не вызывает сомнений, и на это указывают и те международные исследования, согласно которым судебная система Грузии является одной из передовых.



«Стенсилы, конечно, это акт, осуществленный со стороны радикалов. Это не первый случай. Мы помним подобные грязные кампании на протяжении лет. Знаем, откуда и кем все финансировалось. Обязательно быть обнародовано, кто был исполнителем, по чьему заказу это делалось.



Что касается честности судей, то существует целый ряд исследований, проведенных международными организациями. Судебная система Грузии является одной из передовых в этом направлении. Все относительно. Мы помним, что происходило в суде в течение лет, и какое продвижение вперед имеем сейчас. Это ведь исследования, проведенные не нами, это результат международных исследований», - сказал Каха Каладзе.





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