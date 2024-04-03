

Цитлидзе: Партия Иванишвили и евроинтеграция страны несовместимы друг с другом

03.04.2024 14:10





Граждане Грузии должны знать, что партия Иванишвили и евроинтеграция страны несовместимы друг с другом – целью партии Иванишвили не является интеграция Грузии в Евросоюз, и «Грузинская мечта» продолжает саботаж хода на этом пути! - данное заявление сделала в парламенте член «Национального движения» Анна Цитлидзе.



По словам Цитлидзе, вновь инициируя «русский закон», партия Иванишвили создает угрозу воле граждан Грузии и цели стать членом большой европейской семьи. По ее словам, «Грузинская мечта» сделает и еще больше, чтобы повредить европейскому курсу.



«В то время как международные партнеры прямо говорят нам, что принятие российского закона – это то, что нанесет ущерб евроинтеграции страны, партия Иванишвили осмеливается обойти волю граждан Грузии, боровшихся против русского закона во время мартовских акций, и вернуть это закон в парламент.



Не случайно и то, что еще до инициирования русского закона партия Иванишвили потребовала отмены гендерных квот. Этим доказала, что не собирается выполнять ни одно из тех те обязательств, которых требуют от нас наши международные партнеры», - заявила Анна Цитлидзе.





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