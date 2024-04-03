

Ломджария: Правящая партия «получила инструкции с Севера снова поваляться в грязи»

03.04.2024 15:58





Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария отреагировала на решение «Грузинской мечты» вернуться к принятию т.н. российского закона «О прозрачности иностранного влияния».



«Почему вернули «российский закон»?



«Грузинская мечта» хочет называть «организацией, проводящей интересы иностранной силы» всех, кто для осуществления работы получает финансовую поддержку от Европы. Что следует за такими законами, мы можем наглядно увидеть на примере России.



Как видно, за последний период, мы вошли в Европу чрезмерной дозой (нам предоставили статус, мы прошли на Евро-2024) и с севера к ним вновь поступила инструкция вываляться в грязи.



Никакие непрозрачные и создающие опасность деньги из Европы в Грузию не поступают, все происходит путем налоговой регистрации, банковских переводов, декларированием налогов и т.п.», — написала Нино Ломджария.





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