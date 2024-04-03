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В Тбилиси состоится акция протеста «Нет» — российскому закону!»


03.04.2024   22:29


В Тбилиси перед зданием парламента Грузии состоится организационная встреча-протест «Нет» — российскому закону».

Организаторы — общественные организации — в описании к акции заявили, что 3 апреля партия власти «Грузинская мечта» зарегистрировала российский закон об агентах иностранного влияния «под слегка измененным названием — закон об организациях, представляющих интересы иностранных держав».

«4 апреля в 8 часов вечера, гражданские движения «Талга» (Talgha) и «Джиути» (GEUT) ждут всех на организационной встрече, где мы совместно наметим планы протестов против закона.

Закон, который мы урвали у «Мечты» год назад, снова заактивировали. Поэтому нам сначала придется объединиться, чтобы позволить его задействовать.

<> Давайте вместе разработаем план действий против российского закона», — пишут организаторы.

Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.

О том, что этот законопроект будет инициирован в парламенте на специальном брифинге заявил лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе.

Позже он заявил, что декларацию о доходах и растратах с января 2025 года придется заполнять тем организациям (НПО и СМИ), зарубежное финансирование которых составляет более 20%.

Премьер Грузии заявил, что пришло время НПО и их донорам «европеизироваться».

Президент Грузии заявила, что «Россия сюда больше никогда не вернется». Заново инициировав закон об иноагентах, «Мечта» показала свое истинное лицо, убеждена Саломе Зурабишвили.

Напомним, 7 марта 2023 года парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, раскритикованный оппозицией, гражданским сектором и западными партнерами страны. Это вызвало стихийные акции протеста в Тбилиси. В результате, правящая партия «Грузинская мечта» была вынуждена заявить об отзыве законопроекта. Но для юридического оформления отзыва было необходимо вынести его на второе чтение и провалить. Что и было сделано.


Источник: СОВА
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