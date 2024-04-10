

Грузинские актеры выразили протест против «закона об иноагентах» прямо со сцены

10.04.2024 13:04





«Мы все в страшной опасности из-за того, чтобы один человек и его подчиненные обрели благо… «Нет — российскому закону!» «, — так актер Давид Бешитаишвили завершил выступление на спектакле «Король Лир» прямо на сцене Театра музыки и драмы.



За протестом последовали бурные аплодисменты в зале.



«Тот самый человек», — так актеры отозвались об олигархе и основателе партии власти «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.



По окончании спектакля Бешитаишвили заявил, что больше всего ненавидит выступления со словом после спектакля, но в этот раз стоит, отметил он, еще раз заявить о своей позиции против «закона об иноагентах», который возвращает всю Грузию на российскую орбиту, уводя от дверей Европы.



Отметим, свою позицию зафиксировали Нино и Илико Сухишвили. Илико Сухишвили прямо назвал власти Грузии «режимом», а Нино Сухишвили заявила о своих опасениях, что этот закон изменит мнение стран-партнеров о Грузии.



Свою позицию зафиксировали и другие актеры (Нино Касрадзе, Тина Лагидзе и другие). В ответ на это депутат «Мечты» Нино Цилосани заметила, что уверена, что актеры, «вовлеченные в эти процессы» против российского закона «гораздо более профессиональны в своем деле, чем в разборчивы в политике».



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и СМИ, но будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



Несмотря на то, что «Грузинская мечта» утверждает, что этот законопроект не имеет никакого отношения к России, он уже вызвал критику со стороны западных политиков.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.



Источник: СОВА

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