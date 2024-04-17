Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Возле здания парламента произошла стычка полиции с митингующими


17.04.2024   01:27


На улице Зубалашвили возле здания парламента Грузии произошла стычка полиции с митингующими. Очевидцы говорят, что задержаны еще несколько человек.

На Читадзе митингующих нет. Группа участников акции остается на Чичинадзе.

Cтало известно, что среди пострадавших журналист Publica Александр Кешелашвили - он говорит, что у него отобрали телефон во время съемок и ударили по лицу.

ТВ Pirveli cообщает, что расходящихся участников митинга спецназ и полиция преследуют в переулках.

Тем временем на проспекте Руставели уже работают сотрудники службы очистки мэрии, подметая асфальт.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна