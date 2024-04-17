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Возле здания парламента произошла стычка полиции с митингующими
17.04.2024 01:27
На улице Зубалашвили возле здания парламента Грузии произошла стычка полиции с митингующими. Очевидцы говорят, что задержаны еще несколько человек.
На Читадзе митингующих нет. Группа участников акции остается на Чичинадзе.
Cтало известно, что среди пострадавших журналист Publica Александр Кешелашвили - он говорит, что у него отобрали телефон во время съемок и ударили по лицу.
ТВ Pirveli cообщает, что расходящихся участников митинга спецназ и полиция преследуют в переулках.
Тем временем на проспекте Руставели уже работают сотрудники службы очистки мэрии, подметая асфальт.
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