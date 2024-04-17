

Возле здания парламента произошла стычка полиции с митингующими

17.04.2024 01:27





На улице Зубалашвили возле здания парламента Грузии произошла стычка полиции с митингующими. Очевидцы говорят, что задержаны еще несколько человек.



На Читадзе митингующих нет. Группа участников акции остается на Чичинадзе.



Cтало известно, что среди пострадавших журналист Publica Александр Кешелашвили - он говорит, что у него отобрали телефон во время съемок и ударили по лицу.



ТВ Pirveli cообщает, что расходящихся участников митинга спецназ и полиция преследуют в переулках.



Тем временем на проспекте Руставели уже работают сотрудники службы очистки мэрии, подметая асфальт.





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