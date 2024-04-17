

DRI: Правоохранители сами «создали угрозу здоровью людей» и применили спецсредства «без соответствующих законных оснований»

17.04.2024 15:37





Как указано в заявлении «Института исследования демократии» (DRI) на акции перед парламентом Грузии 16 апреля, грузинские правоохранители сами «создали угрозу здоровью людей» и применили спецсредства «без соответствующих законных оснований».



«16 апреля тысячи людей собрались возле парламента Грузии в знак протеста против «российского закона». Власти Грузии вновь применили против мирных протестующих силовые методы.



На кадрах СМИ видно, что в результате применения спецтехники несколько мирных демонстрантов получили ранения. Около 22:00 сотрудники МВД начали применять против мирных демонстрантов активное спецсредство, вероятно, перцовый баллончик. Позже, к 00:30, сотрудники МВД снова применили перцовый баллончик без предупреждения и соответствующих законных оснований.



Согласно грузинскому законодательству, использование специальной техники во время протестов должно соответствовать критериям легитимности и соразмерности.



Применение сотрудниками правоохранительных органов мер принуждения, в том числе активных специальных средств, допускается для достижения законной цели, в случаях крайней необходимости, только в случае, когда собрание приобретает насильственный характер.



Вызывает тревогу тот факт, что сотрудники правоохранительных органов подвергли физическому насилию нескольких участников митинга, в том числе журналистов и политиков. Основной обязанностью сотрудников правоохранительных органов является защита порядка и безопасности граждан. К сожалению, сегодня во время акции протеста, прошедшей возле парламента, сами правоохранители создали угрозу здоровью людей.



Незаконное использование сотрудниками правоохранительных органов спецтехники и физическое насилие над участниками митинга сопровождалось административными задержаниями. На основании Кодекса об административных правонарушениях Грузии арестовано более 10 человек. Согласно сообщению МВД, протестующие не подчинились законным требованиям правоохранителей и совершили насильственные действия.



Европейский суд по правам человека проводит различие между демонстрантами, прибегающими к насилию, и демонстрантами, выражающими свой протест мирным путем. По данным наблюдателей Института исследований демократии и видеозаписи, распространенной СМИ, среди задержанных есть ряд мирных демонстрантов, которые мирно выражали свой протест.



Институт исследований демократии призывает:



Министерство внутренних дел Грузии:



Обеспечить мирное проведение протестов; в случае подтвержденных случаев насилия со стороны демонстрантов устранить соответствующий инцидент путем принятия местных, индивидуальных мер, не препятствуя осуществлению прав, гарантированных Конституцией.



Специальную следственную службу:



Быстро и объективно расследовать предполагаемое применение сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы и проверить законность приказа о применении специальных средств.





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