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Этер Липартелиани завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо


06.10.2026   23:17


Член сборной Грузии по дзюдо Этер Липартелиани завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в столице Азербайджана Баку.

В финале женской весовой категории до 57 кг 27-летняя дзюдоистка в дополнительное время уступила японке Акари Омори и завоевала вторую медаль в своей карьере на чемпионатах мира. В 2025 году Липартелиани стала чемпионкой мира в Будапеште.

До финала грузинская спортсменка победила Майю Леопольд (Уругвай), Сару Соузу (Бразилия), Ану Викторию Пулис (Хорватия) и Сею Бальхаус (Германия).

Этер Липартелиани также является действующей чемпионкой Европы. В апреле этого года на чемпионате континента, проходившем в Тбилиси, она завоевала золотую медаль.


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