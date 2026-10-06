Этер Липартелиани завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо

06.10.2026 23:17





Член сборной Грузии по дзюдо Этер Липартелиани завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в столице Азербайджана Баку.



В финале женской весовой категории до 57 кг 27-летняя дзюдоистка в дополнительное время уступила японке Акари Омори и завоевала вторую медаль в своей карьере на чемпионатах мира. В 2025 году Липартелиани стала чемпионкой мира в Будапеште.



До финала грузинская спортсменка победила Майю Леопольд (Уругвай), Сару Соузу (Бразилия), Ану Викторию Пулис (Хорватия) и Сею Бальхаус (Германия).



Этер Липартелиани также является действующей чемпионкой Европы. В апреле этого года на чемпионате континента, проходившем в Тбилиси, она завоевала золотую медаль.





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