

МИД Украины обеспокоено обострением внутриполитической ситуации в Грузии

18.04.2024 17:44





Министерство иностранных дел Украины обеспокоено обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением в грузинском парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".



"Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога. Соблюдение прав и свобод граждан, а также привлечение гражданского общества к решению общественно-важных вопросов являются необходимыми условиями для построения европейского будущего страны", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства в четверг.



В МИД отмечают, что комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе "украинизации", против которой якобы направлен данный законопроект об иноагентах, вызывают возмущение.



"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный вред украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии", - подчеркивается в комментарии.



"Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - подытожили в ведомстве.



Как сообщалось, парламент Грузии в среду принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.



Заседание парламента прерывалось из-за действий депутатов от оппозиции, пытавшихся выкриками и стуком сорвать выступления коллег из правящей партии "Грузинская мечта". Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал парламентских приставов вывести из зала заседаний нескольких оппозиционеров, после чего в знак протеста за ними ушли почти все депутаты от оппозиции.



Параллельно с заседанием у здания парламента проходила акция оппозиции. Вечером в среду на площади перед парламентом вновь, как и в предыдущие дни, состоится манифестация протеста.





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