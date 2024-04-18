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МИД Украины обеспокоено обострением внутриполитической ситуации в Грузии


18.04.2024   17:44


Министерство иностранных дел Украины обеспокоено обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением в грузинском парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

"Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога. Соблюдение прав и свобод граждан, а также привлечение гражданского общества к решению общественно-важных вопросов являются необходимыми условиями для построения европейского будущего страны", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

В МИД отмечают, что комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе "украинизации", против которой якобы направлен данный законопроект об иноагентах, вызывают возмущение.

"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный вред украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии", - подчеркивается в комментарии.

"Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - подытожили в ведомстве.

Как сообщалось, парламент Грузии в среду принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Заседание парламента прерывалось из-за действий депутатов от оппозиции, пытавшихся выкриками и стуком сорвать выступления коллег из правящей партии "Грузинская мечта". Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал парламентских приставов вывести из зала заседаний нескольких оппозиционеров, после чего в знак протеста за ними ушли почти все депутаты от оппозиции.

Параллельно с заседанием у здания парламента проходила акция оппозиции. Вечером в среду на площади перед парламентом вновь, как и в предыдущие дни, состоится манифестация протеста.


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