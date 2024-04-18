

Мэттью Миллер: Вдохновленное Кремлем законодательство не вяжется с целью содействовать прозрачности

18.04.2024 19:53





Мы глубоко разочарованы решением парламента Грузии продвинуть вдохновленное Кремлем законодательство об «иностранном влиянии», - говорится в заявлении, распространенном пресс-спикером Госдепартамента США Мэттью Миллером.



По его словам, США присоединяются к европейским союзникам, призывающим Грузию не принимать закон, и отмечает, что если цель заключается в содействии прозрачности, то законодательство, вдохновленное Кремлем, не вяжется с этим.



«Мы глубоко разочарованы решением парламента Грузии продвинуть вдохновленное Кремлем законодательство об «иностранном влиянии». Как заявили в Евросоюзе, принятие этого закона может создать угрозу пути Грузии в ЕС. Мы присоединяемся к нашим европейским союзникам и призываем Грузию не принимать законы, которые идут вразрез с желаниями подавляющего большинства населения Грузии – желанием полностью интегрироваться в Европейский союз.



В Грузии есть активное гражданское общество, которое служит своим гражданам и работает над улучшением экономики Грузии. В случае принятия предлагаемое законодательство может ограничить свободу выражения мнений, стигматизировать организации, которые приносят эту пользу гражданам Грузии, и помешать независимым медиа-организациям, которые работают над обеспечением доступа грузин к высококачественной информации. Такое вдохновленное Кремлем законодательство неуместно, если цель состоит в обеспечении прозрачности. Мы призываем все стороны соблюдать право на мирные собрания», - пишет Миллер.





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