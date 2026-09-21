Рейсы иранских авиакомпаний, находящихся под санкциями США, в Грузию прекращены

21.09.2026 14:16





Последние рейсы иранские авиакомпании выполнили 20 сентября. С 21 сентября их работа на грузинском авиационном рынке ограничена, сообщает грузинская редакция Радио Свобода.



Американские санкции



◾️ 8 сентября 2026 года США ввели санкции против 36 компаний и организаций, связанных с поддержкой авиационного сектора Ирана. В список вошли шесть иранских авиакомпаний, выполнявших рейсы в Грузию.



◾️ 10 сентября Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что страна будет действовать в соответствии с международным санкционным режимом и учитывать санкции, введённые США и Евросоюзом.



После этого посольство Ирана в Грузии опубликовало карту Черноморского региона, на которой Грузия была показана только своей западной частью, включая оккупированную Абхазию.



Посол Ирана Сеид Али Моджани заявил, что решение Тбилиси следует уважать, однако отметил, что ограничение одного торгового маршрута не обязательно создаёт новые возможности. Он также написал, что Грузия пошла на ограничение деятельности иранских компаний «ради величия Америки».



14 сентября Моджани заявил, что решение Тбилиси может иметь не только экономические, но и социальные последствия. Среди возможных рисков он назвал ослабление человеческих и социальных связей между Грузией и грузинами, проживающими за её пределами, упомянув ферейданцев и сохранение ими языка и идентичности на протяжении 400 лет.



Позиция правительства Грузии



В ответ на это премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что к политике Тбилиси следует относиться с пониманием, страна действует в соответствии с международным санкционным режимом и не допускает его обхода.



14 сентября он отметил, что подобные вопросы не следует обсуждать публично, мол если есть вопросы, то можно между собой.



17 сентября, Кобахидзе заявил, что Грузия присоединяется к международным санкциям, но не вводит собственных двусторонних санкций против Ирана.





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