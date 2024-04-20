

Саакашвили призывает к созданию центров неповиновения

20.04.2024 21:51





В Грузии не должно остаться ни одного населенного пункта, в котором не объединим наши силы и не создадим общий центр неповиновения несправедливости, — пишет в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



«Последние действия еще раз показали всему миру, что Грузия – очень красивая, гордая, умная страна. Попытки Мечты высмеивать эти действия выглядят смешно. Если вы так уверены в себе, назовите своих искренних сторонников, и посмотрим, сколько из них последует за вами на улице…



Поэтому в Грузии не должно остаться ни одного населенного пункта, в котором мы не создадим общий центр неповиновения несправедливости. Мы создадим моральный дискомфорт столпам преступного режима.



Будут репрессии, я тоже к ним готов, но это будут кусания осенних мух, потому что Грузия — не Россия и будущее принадлежит Грузии», — написал Саакашвили.







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