

Глава МИД Грузии провел встречу с Хавьером Коломиной в рамках юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне

09.07.2024 19:41





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной в рамках 75-летнего юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.



Разговор коснулся юбилейного 75-го саммита и важных вопросов, которые предстоит обсудить в его рамках. Было отмечено, что участие грузинской делегации в саммите является еще одним подтверждением успешного процесса интеграции Грузии в НАТО.



Стороны обсудили вопрос евроатлантической интеграции Грузии. Было подчеркнуто, что аспирантка Грузия всегда была надежным партнером альянса и вносила значительный вклад в укрепление евроатлантической безопасности.



Был отмечен прогресс Грузии на пути евроатлантической интеграции, в том числе укрепления обороноспособности страны. Кроме того, была подчеркнута важность как практической, так и политической поддержки со стороны Альянса. Разговор коснулся происходящих процессов в регионе, обстановки безопасности, войны России в Украине.



Также было отмечено, что укрепление безопасности большого Черноморского региона станет гарантией мира и стабильности евроатлантического региона. Стороны договорились продолжить активное сотрудничество для достижения общих целей.







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