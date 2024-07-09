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В Тбилиси прошла акция в память о погибших в результате российского удара по Украине


09.07.2024   22:26


У здания парламента в Тбилиси прошла акция солидарности с Украиной. Её участники почтили память погибших в результате российского удара по нескольким городам страны.

Участники митинга пришли на проспект Руставели с украинскими флагами и транспарантами гласящими «Россия – государство-террорист».

Пришедшие на акцию зажгли свечи и возложили на площади у парламента мягкие игрушки, в память о детях, погибших в результате массированного российского ракетного удара.

Выразившие солидарность с Украиной привели на акцию и своих детей.

Число погибших в результате российского ракетного удара по Украине превысило 40 человек.


Источник: СОВА
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