|
|
|
Заместитель госсекретаря США встречается с представителями неправительственного сектора
11.07.2024 13:03
Заместитель госсекретаря США Узра Зея встречается с представителями неправительственного сектора. Встреча проходит в посольстве Соединенных Штатов Америки в Грузии.
Как отметила представитель Ассоциации молодых юристов Тамар Ониани, на встрече речь пойдет о ситуации, сложившейся в Грузии с момента принятия «российского закона».
«Мы поговорим о влиянии этих процессов на качество демократии и прав человека в стране. В этой связи мы отчетливо видим то, как ситуация с правами человека ухудшается с каждым днем. Также в ходе парламентских обсуждений российского закона мы увидели, как нарушались и продолжают нарушаться инструментальные права, такие как свобода собраний и выражения мнений, право на справедливый суд», - заявила Тамар Ониани.
Для справки, в ходе своего визита в Грузию Узра Зея встретится с членами правительства, депутатами парламента, а также представителями гражданского общества и СМИ. Также сегодня, в 16:00, Узра Зея» встретится с представителями оппозиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна