

Заместитель госсекретаря США встречается с представителями неправительственного сектора

11.07.2024 13:03





Заместитель госсекретаря США Узра Зея встречается с представителями неправительственного сектора. Встреча проходит в посольстве Соединенных Штатов Америки в Грузии.



Как отметила представитель Ассоциации молодых юристов Тамар Ониани, на встрече речь пойдет о ситуации, сложившейся в Грузии с момента принятия «российского закона».



«Мы поговорим о влиянии этих процессов на качество демократии и прав человека в стране. В этой связи мы отчетливо видим то, как ситуация с правами человека ухудшается с каждым днем. Также в ходе парламентских обсуждений российского закона мы увидели, как нарушались и продолжают нарушаться инструментальные права, такие как свобода собраний и выражения мнений, право на справедливый суд», - заявила Тамар Ониани.



Для справки, в ходе своего визита в Грузию Узра Зея встретится с членами правительства, депутатами парламента, а также представителями гражданского общества и СМИ. Также сегодня, в 16:00, Узра Зея» встретится с представителями оппозиции.





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