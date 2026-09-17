Дарсалия: Россия по-прежнему продолжает оккупацию территорий Грузии и незаконное военное присутствие

17.09.2026 23:49





В рамках заседания Постоянного совета ОБСЕ обсудили 18-ю годовщину российско-грузинской войны 2008 года. Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



На заседании выступил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.



Заместитель министра говорил о широкомасштабной агрессии, осуществлённой Россией против Грузии в 2008 году, и отметил, что спустя 18 лет Россия по-прежнему продолжает оккупацию территорий Грузии и незаконное военное присутствие на них; игнорирование международных обязательств, в том числе соглашение о прекращении огня, достигнутое 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза; отказывается выводить свои силы с территорий Грузии, отменять признание т.н. независимости оккупированных регионов, а также обеспечивать безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещённых лиц и беженцев.



«Заместитель министра заострил внимание на тяжёлой ситуации на оккупированных территориях с гуманитарной точки зрения и точки зрения прав человека; незаконных задержаниях, убийствах, дискриминации, ограничении свободы передвижения и других фактах. Было отмечено, что Россия по-прежнему блокирует доступ международных механизмов в Абхазию и Цхинвальский регион.



Лаша Дарсалия говорил о вызовах в сфере безопасности, что связано с незаконным военным присутствием России в сухопутном, воздушном и морском пространствах, а также в связи с интеграцией Россией Абхазии и Цхинвальского региона в свою политическую, военную и правовую систему.



В этом контексте было отмечено "Соглашение об углублении союзнического сотрудничества", подписанное 9 мая 2026 года между Россией и оккупационным режимом Цхинвальского региона, которое институционализирует административный контроль Москвы и способствует де-факто аннексии региона.



Заместитель министра отметил, что Грузия остаётся приверженной мирному урегулированию конфликта, и подчеркнул шаги, предпринятые в направлении примирения и восстановления доверия, целью которых является содействие диалогу и отношениям между искусственно разделёнными обществами», - говорится в информации.



Кроме того, согласно информации Министерства иностранных дел, Лаша Дарсалия заострил внимание на Женевских международных переговорах как единственном формате между Грузией и Россией, где при участии международных акторов обсуждаются вопросы выполнения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутого при посредничестве ЕС, возвращения вынужденно перемещённых лиц и беженцев.



В заключение ещё раз было подчёркнуто значение поддержки со стороны партнёров для защиты фундаментальных принципов международного порядка.



На заседании с заявлениями в поддержку Грузии выступили представители Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, Канады и Турции.





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