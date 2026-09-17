В Пичвнари археологи обнаружили золотые украшения возрастом более 2200 лет

17.09.2026 21:49





Во время археологических раскопок на территории античного некрополя Пичвнари в Кобулети обнаружены новые ценные находки. Среди них особенно выделяются две золотые серьги и золотая подвеска, датируемые IV–III веками до нашей эры.



На территории некрополя эллинистического периода археологи также обнаружили площадки ритуального назначения. При их исследовании были найдены:



• бусы

• золотые украшения

• фрагменты амфор

• кувшины и чаши

• многочисленные фрагменты импортной керамики



Особый интерес представляет именно импортная керамика: она позволяет исследователям подробнее изучать культурные и экономические связи населения этого района в эллинистическую эпоху.



Другие находки дают новую информацию о погребальных обрядах, ритуальных практиках и материальной культуре людей, живших на территории современной Аджарии более двух тысяч лет назад.



Ход раскопок посетили министр культуры Аджарии Элисо Болквадзе, руководитель Агентства охраны культурного наследия Аджарии Лаша Микеладзе, мэр Кобулети Иракли Цецхладзе и другие представители региональных и муниципальных властей.



Археологические исследования античного некрополя Пичвнари продолжаются.





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