В Аджарии продолжается реализация крупных дорожных проектов

17.09.2026 21:37





Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе вместе с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе, заместителями министра Вахушти Багратиони и Бату Гурджидзе, а также главой Департамента автомобильных дорог Леваном Дарахвелидзе ознакомился с текущими дорожными работами в регионе.



На трассе Хуло–Зарзма протяжённостью 47 км асфальтобетонное покрытие уже уложено на 44 километрах.



На оставшихся участках работы продолжаются. В оползневых зонах дополнительно укрепляют склоны и проводят инженерные работы.



После завершения трасса обеспечит кратчайшее дорожное сообщение между Аджарией и Самцхе-Джавахети, а время поездки из Батуми в Ахалцихе должно сократиться примерно на 1,5 часа.



Ещё один крупнейший проект — строительство новой 11,3-километровой автомагистрали Батуми–Сарпи. Контракт на её строительство был подписан несколько дней назад.



В Кобулети также планируется восстановление и укрепление 2,1 км береговой линии. Кроме того, объявлен международный тендер на подготовку инженерного проекта по защите и восстановлению побережья Чёрного моря.



По оценке властей, эти проекты должны улучшить внутреннее, межрегиональное и международное транспортное сообщение Аджарии, а также способствовать развитию экономики и туристической инфраструктуры региона.





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