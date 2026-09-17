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Грузия впервые предоставила международную защиту на год российскому дезертиру
17.09.2026 21:36
Решение власти приняли, пока дезертир Владислав Татаринцев находится в тюрьме, сообщает Медиазона. Предварительно, ему также могут выдать проездной документ беженца. Оригинал решения адвокат должен получить сегодня.
Татаринцев дезертировал из российской армии в 2025 году при помощи проекта «Идите лесом». Ранее он служил по контракту, а летом 2025 года оказался на оккупированной территории Украины, где работал чертежником на командном пункте в районе Авдеевки.
В Грузию он попал нелегально, а летом 2026 года попытался через горы попасть в Турцию. Пограничники его задержали и заключили под стражу. Позже он подал заявление на международную защиту и получил статус соискателя.
Получение защиты не прекращает уголовное дело: Татаринцев по-прежнему рискует получить тюремный срок. Защита намерена добиваться процессуального соглашения и наказания без реального лишения свободы — штрафа или условного срока. Следующее заседание назначено на 23 сентября.
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