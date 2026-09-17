Комитет министров Совета Европы принял решения по межгосударственным делам «Грузия против России»

17.09.2026 23:31





Комитет министров Совета Европы на сентябрьском заседании рассмотрел вопрос исполнения решений Европейского суда по межгосударственным делам «Грузия против России». Об этом сообщает Министерство юстиции Грузии.



В ведомстве поясняют, что по инициативе и при активном участии Грузии комитет еще раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и призвал Российскую Федерацию:



«Выполнить международные обязательства и вывести военные силы из Абхазии и Цхинвальского региона;



Прекратить т.н. бордеризацию, обеспечить свободное и безопасное передвижение населения, доступ к собственности и возможность получения образования на грузинском языке в оккупированных регионах;



Создать для вынужденно перемещённых лиц условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения в свои дома, а также пресечь практику убийств, похищений, пыток, незаконных задержаний и других тяжёлых нарушений.



Грузия уже добилась исторических побед против России в Страсбурге - в том числе по делам о т.н. депортированных, о войне августа 2008 года и о «продолжающейся оккупации»», - говорится в пресс-релизе, распространённом Министерством юстиции.



Также Министерство юстиции заявляет, что власти Грузии активно работают, чтобы с использованием всех правовых и дипломатических механизмов решения, принятые Страсбургским судом, были полностью исполнены и для пострадавших была восстановлена справедливость.





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