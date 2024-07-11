

Заместитель Государственного секретаря США встретилась с членами «Грузинской мечты»

11.07.2024 19:53





Заместитель Государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея пишет о встрече с членами «Грузинской мечты».



«Мы обсудили важность защиты демократических норм и прав человека с женщинами-лидерами «Грузинской мечты». США решительно поддерживают евроатлантические стремления грузинского народа, но действия «Грузинской мечты» помешали прогрессу на пути к этой цели. Мы призываем правительство Грузии прекратить антидемократические действия и антиамериканскую дезинформацию», — написала Узра Зея в соцсети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





