|
|
|
Заместитель Государственного секретаря США встретилась с членами «Грузинской мечты»
11.07.2024 19:53
Заместитель Государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея пишет о встрече с членами «Грузинской мечты».
«Мы обсудили важность защиты демократических норм и прав человека с женщинами-лидерами «Грузинской мечты». США решительно поддерживают евроатлантические стремления грузинского народа, но действия «Грузинской мечты» помешали прогрессу на пути к этой цели. Мы призываем правительство Грузии прекратить антидемократические действия и антиамериканскую дезинформацию», — написала Узра Зея в соцсети.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна