

НАТО призывает Россию вывести войска c территорий Грузии и Молдовы

12.07.2024 15:04





Опубликована декларация Вашингтонского саммита глав государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического совета.



Как сообщает BMG, в декларации упоминается и Грузия: "Мы также призываем Россию вывести все свои войска из Республики Молдова и Грузии, дислоцированные там без их согласия", - говорится в 17-м пункте документа.



Кроме того, говоря о Западных Балканах и Черноморском регионе, в нем подчеркивается, что НАТО поддерживает евроатлантические устремления стран этих регионов.



В декларации отмечается, что эти регионы имеют стратегическое значение для Альянса, и НАТО остается приверженным их безопасности и стабильности.



"Мы продолжим углублять наш политический диалог и практическое сотрудничество с Западными Балканами в целях поддержки реформ, регионального мира и безопасности и противодействия пагубному влиянию, включая дезинформацию, гибридные и киберугрозы, исходящие как от государственных, так и негосударственных субъектов. Демократические ценности, верховенство закона, внутренние реформы и добрососедские отношения имеют жизненно важное значение для регионального сотрудничества и евроатлантической интеграции, и мы рассчитываем на дальнейший прогресс в этом отношении…



Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, постоянства и свободы судоходства в Черноморском регионе, в том числе, при необходимости, в рамках Конвенции Монтрё 1936 года. Мы приветствуем активизацию тремя прибрежными союзниками Оперативной группы по борьбе с минами в Черном море. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать развитие событий в регионе и повышать нашу осведомленность о ситуации, уделяя особое внимание угрозам нашей безопасности и потенциальным возможностям для более тесного сотрудничества с нашими партнерами в регионе, в зависимости от обстоятельств. НАТО поддерживает евроатлантические устремления заинтересованных стран в этом регионе", - говорится в декларации.





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