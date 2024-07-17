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Магдалена Гроно займет должность специального представителя ЕС на Южном Кавказе и в Грузии
17.07.2024 23:42
Чешский дипломат Магдалена Гроно займет пост специального представителя ЕС на Южном Кавказе и в Грузии. Информацию об этом в социальной сети X распространило постоянное представительство Чехии в Евросоюзе.
«Комитет по политике и безопасности недавно одобрил назначение чешки Магдалены Гроно специальным представителем ЕС на Южном Кавказе и в Грузии. Номинация будет официально подтверждена Советом Европейского Союза. Поздравляю вас и желаю успехов на новой должности», — говорится в сообщении.
Магдалена Гроно заменит эстонца Тойво Клаара. Напомним, в апреле Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Джозеф Боррель назначил специального представителя ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара послом в Узбекистане .
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