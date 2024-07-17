|
|
|
Секретная служба США находится под следствием после покушения на Трампа
17.07.2024 23:44
После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности США начал расследование деятельности в отношении Секретной службы США.
Цель расследования — оценить работу Секретной службы США 13 июля в Пенсильвании, когда на предвыборном мероприятии Трамп подвергся нападению.
Секретная служба США, насчитывающая около 7800 сотрудников, отвечает за защиту президентов, вице-президентов, их семей, бывших президентов, их супругов и несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а также некоторых других правительственных чиновников.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна