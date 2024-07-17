

Секретная служба США находится под следствием после покушения на Трампа

17.07.2024 23:44





После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности США начал расследование деятельности в отношении Секретной службы США.



Цель расследования — оценить работу Секретной службы США 13 июля в Пенсильвании, когда на предвыборном мероприятии Трамп подвергся нападению.



Секретная служба США, насчитывающая около 7800 сотрудников, отвечает за защиту президентов, вице-президентов, их семей, бывших президентов, их супругов и несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а также некоторых других правительственных чиновников.







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