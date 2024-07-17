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В Кремле утверждают, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось
17.07.2024 23:48
«Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось — наоборот, вводились всё новые и новые ограничения. Но тем не менее был диалог», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается взаимопонимания между Путиным и Трампом, то Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось — наоборот, вводились всё новые и новые ограничения. Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — заявил Песков.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью «Блумбергу» не исключил, что в случае победы на выборах 5 ноября он ослабит санкции, введенные в отношении России.
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