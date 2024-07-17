

«Лело», «Анна Долидзе – Для народа» и движение «Площадь Свободы» объединились к выборам

17.07.2024 23:49





Партия «Лело» и партия Анны Долидзе «Для народа», а также движение «Площадь Свободы» объединились к парламентским выборам.



Презентация оппозиционного единства прошла на площади Европы в Тбилиси. В ходе презентации лидер «Лело» Мамука Хазарадзе представил партнерскую партию и общественное движение.



«Объединение будет более крупным, ведутся переговоры с различными оппозиционными партиями, и в ближайшее время мы предстанем перед общественностью в еще более расширенном виде», - заявил журналистам перед презентацией Мамука Хазарадзе.



Лидеры нового политического центра заявляют, что объединение упомянутых сил создаст новый центр притяжения на политическом поле.



«Сейчас и здесь, на площади Европы, начинается истинное единство, истинное единство за Европу. Именно сейчас начинается объединение новой силы настоящих, порядочных, профессиональных, опытных политиков и начало борьбы. В этом процессе мы надеемся на вас», - заявил генеральный секретарь «Лело для Грузии» Ираклий Купрадзе.



Вместе с тем, лидеры партии «Лело» во время презентации нового объединения отметили, что двери объединения открыты для различных политических сил и активных людей, поскольку выборы 26 октября будут решающими и референдумного значения.





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