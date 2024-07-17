

Гахария: «Мечта» преследует воображаемого врага в виде партии глобальной войны и пугает собственных граждан войной

17.07.2024 23:51





«Мечта» Иванишвили, которая больше не может создавать позитивную повестку дня, преследует воображаемого врага в виде партии глобальной войны и пугает собственных граждан войной, - пишет лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария в соцсети.



По его словам, «Грузинская мечта» параллельно «продолжает обманывать граждан, что будто Евросоюз примет нас на условиях Иванишвили».



«В поисках же партии глобальной войны европейская интеграция Грузии остановлена, и США находятся в процессе пересмотра стратегического партнерства с Грузией. Октябрьские выборы – единственный выход вернуть страну на нормальный путь развития!» - пишет Гахария.





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