

Сенатор Шахин предлагает включить «Акт грузинского народа» в оборонный бюджет США

17.07.2024 23:56





Сенатор США Джин Шахин выступила с инициативой включить «Акт грузинского народа» в проект оборонного бюджета США на 2025 год. Соответствующая информация была опубликована несколько дней назад на сайте Конгресса.



«Г-жа Шахин представила проект поправки к Закону об авторизации национальной обороны, которая выделяет финансирование на военную деятельность Департамента обороны, военное строительство и оборонную деятельность Департамента энергетики или на другие цели до 2025 финансового года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Конгресса.



Джин Шахин просит добавить к проекту оборонного бюджета на 2025 год, к пункту G запись об «Акте грузинского народа», которая подразумевает поддержку демократии и верховенства закона в Грузии.



«Народный Акт Грузии» включает в себя две основные части:



• Санкции должны быть наложены на лица, которые несут ответственность за подрыв стабильности, суверенитета или территориальной целостности Грузии. Кроме того, санкции должны быть наложены на тех граждан Грузии, которые несут ответственность за нарушения прав человека и коррупцию;



• Подчеркивается обязательство Сената США поддержать гражданское общество Грузии в свете последних событий.

Напомним, что несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон «о прозрачности иностранного влияния». Этот закон объявляет носителями интересов иностранных государств неправительственные и медийные организации, получающие финансирование от стратегических партнеров Грузии.





За принятием закона последовала заморозка части помощи Грузии со стороны Евросоюза, а США отложили военные учения «Достойный партнер» (Noble Partner) на неопределенный срок.

Президент, неправительственные и медийные организации, а также оппозиционные депутаты парламента Грузии планируют оспорить конституционность принятого закона в Конституционном суде.







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