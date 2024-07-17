

Оппозиция комментирует выступления лидеров «Грузинской мечты»

17.07.2024 23:58





«Попытка запугать оппозицию расправой, а граждан войной» – так оппоненты властей комментируют выступления лидеров «Грузинской мечты» на открытии нового офиса партии. В частности, представители правящей партии заявили, что 26 октября, в день парламентских выборов, гражданам Грузии предстоит сделать выбор между миром или войной.



«Все это было несерьезно и одновременно грустно. Я помню 12 лет назад, сколько ожиданий, надежд, доверия и эмоций было у людей. А вчера мы увидели, как вас лишили всякого доверия… Это была тщетная попытка запугать своих граждан войной. Что может быть аморальнее, чем делать все, чтобы сохранить собственное благополучие и деньги, украденные у людей. Аморально угрожать своим гражданам войной, заявляя, что «если меня не будет, у вас будет война»», - комментирует заявление лидеров «Мечты» член партии «Гахария за Грузию» Михаил Даушвили.



Еще один представитель этого политического объединения Анна Бучукури назвала попыткой запугать оппозицию, угрозы основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили привлечь «коллективное Национальное движение к ответственности перед законом».



«Через 12 лет он вновь обещает гражданам наказать ЕНД, но заявляет, что это будет уже после выборов. Я не вижу никого кто бы испугался в моей команде. Это на лице «Мечты» мы можем прочитать страх. Они не озвучили ни одного позитивного послания для собственных граждан, избирателей», - заявила Бучукури.



Член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе также не услышал в выступлениях членов «Грузинской мечты» ничего кроме угроз:



«Это снова и снова разделение общества, конфронтация, поиск врага, и поэтому этот путь не приведет ни Грузию к Евросоюзу, ни к победе», - сказал Чихладзе.



По мнению лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия заявления лидеров указывают на попытку «Грузинской мечты» удержать отвернувшегося от правящей партии избирателя.



«Были угрозы, что будут аресты и так далее. Это признак их паники… Они видят, что стратегия, которая у них была, по введению в заблуждение части общественности, эта антизападная, то есть антигрузинская деятельность, нанесла им вред, потому что они теряют и уже потеряли тех людей, которые до сих пор считали, что мечта может и не годится, но лучше не рисковать и не менять их... Потому что они народу говорили, что мы осторожно, но всё же движемся в сторону Европы. Но если это же все увидели, что они тут потерпели крах», - заявил оппозиционер.



Напомним, что 17 июля состоялось открытие нового офиса партии «Грузинской мечты», на мероприятии также был объявлен старт предвыборной кампании.







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