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Кандидат в генпрокуроры предлагает сформировать новые подходы по борьбе с мошенничеством
18.07.2024 11:19
В направлении борьбы с мошенничеством необходимо сформировать новые подходы, которые включают введение стандарта специализации для данной категории дел, разработку пособия указаний по правильному управлению видами мошенничества, деятельность, координированную со следственными органами, - об этом заявил кандидат на должность генерального прокурора Грузии Георгий Габиташвили в парламентском комитете по юридическим вопросам.
Георгий Габиташвили выделил борьбу с мошенничеством как приоритетное направление и отметил, что эффективное расследование мошенничества и своевременное принятие итогового решения по этой категории дел являются основными вызовами. По его словам, это обуславливает с одной стороны, многообразие этих преступлений, а с другой - в ряде случаев недостаточность специальных знаний у субъектов, осуществляющих реагирование.
«Практика однозначно показала, что внедрение специализации положительно влияет на показатель раскрытия отдельных преступлений и качество реагирования. Думаю, что необходимо сформировать новые подходы в направлении борьбы с мошенничеством», - сказал Георгий Габиташвили.
На заседании юридического комитета парламента Грузии заслушивают кандидата на пост генерального прокурора Георгия Габиташвили.
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