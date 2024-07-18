

«Власть косвенно романтизирует субкультуру блатных» - Эка Беселия

18.07.2024 11:40





«Во время предыдущих выборов узрела, как эти подозрительные личности контролировали периметр вокруг избирательного участка. Они мониторили — кто приходил, кто нет, подходили и разговаривали с избирателями. Создавалось впечатление, что это «смотрители на зоне». С некоторыми даже разговаривала, хотя порой они меня избегали. Несколько из них подтвердили, что их освободили по старой амнистии.



Эта мобилизация особенно ощущалась в дневные часы, а также вечером, когда на избирательных участках начинался подсчет голосов.



Факт, что правящая «Грузинская мечта» им что-то обещает. В руках правительства много механизмов: условно-досрочное освобождение, трудоустройство в ГосАгентствах и т.д. Этот ресурс всегда использовался и сейчас будет использоваться в большей мере – на выборы 2024 года тратится много денег, у них есть черный нал для оплаты «труда».



Когда в стране нет прочной и устойчивой системы правосудия, люди начинают изобретать альтернативные микросуды и после их романтизировать. Это происходит при отсутствии авторитетных и надежных институтов… Люди идут туда, потому что не доверяют системе правосудия, нет системы, где устроены законные способы защиты прав человека. Это ментальная проблема, стереотипы и вина институциональных колебаний», — поведала юрист Эка Беселия газете Batumelebi.



Сама Эка Беселия была в политическом фаворе, и более того, представляла партию миллиардера Б.Иванишвили «грузинская мечта».



Беселия, будучи одним из лидеров этой партии, накопила опыт и знания, и теперь, с позиции оппонента власти, вскрывает детали политического влияния правящей верхушки «мечты»:



«Воровской (блатной) мир вновь обретает некие черны романтизма. Но несмотря на все эти шаги, «мечта» все-таки сохранила достойное лицо, такое, какое только могла сохранить



Период моего пребывания во власти был периодом грёз для «мечты», это было вплоть до 2018 года. И увы, не узрела тех методов, о которых в открытую говорю сейчас. Если бы подобное промелькнуло во внутренней переписке партии (за которой я не следила), то обязательно отреагировала бы.



И да, считаю что деградация грузинской мечты началась после вторых парламентских выборов, после того, как они начали укреплять вертикаль власти».





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