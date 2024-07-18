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Кандидат в генпрокуроры: Прокуратура полностью независима от политических влияний


18.07.2024   12:00


По заявлению кандидата на должность генерального прокурора Георгия Габиташвили, прокуратура полностью независима от политических влияний.

Об этом Габиташвили заявил на заседании комитета по юридическим вопросам, отвечая на вопрос депутатов о вмешательстве политиков в деятельность прокуратуры, и пояснил, что нейтральность прокуратуры определена законом.

«Законом определено, что прокуратура является политически нейтральным ведомством. Как определено законом, так выполняется и в реальности. Прокуратура полностью независима от политических влияний. Я могу заявить об этом со всей ответственностью, и так и останется в случае моего избрания. Это касается как ведомства, так и меня лично», - заявил Георгий Габиташвили.

Кандидатура Георгия Габиташвили на должность генерального прокурора Грузии была отобрана в результате голосования, состоявшегося 11 июля в Прокурорском совете. Его поддержали 11 членов совета.


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