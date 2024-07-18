

Комитет по юридическим вопросам поддержал избрание Георгия Габиташвили на пост генерального прокурора

18.07.2024 12:36





Комитет парламента по юридическим вопросам поддержал избрание Георгия Габиташвили на должность генерального прокурора.



Председатель комитета Анри Оханашвили выступил с инициативой провести процедуру голосования по избранию Георгия Габиташвили на пленарном заседании без обсуждения. Его инициатива была поддержана юридическим вопросом.



Кроме того, он обратился к Георгию Габиташвили и выразил надежду, что тот будет добросовестно выполнять свою работу.



Кроме того, по словам Анри Оханашвили, он надеялся, что представители оппозиции зададут вопросы на заседании комитета.



«Сегодня у нас была возможность услышать вопросы и от представителей оппозиции, в том числе, в связи с добросовестностью, которые они озвучивают перед камерами по конкретным вопросам. Правда, есть отдельные оппозиционные депутаты, однако другие, кто особенно отличается распространением неверной информации и дезинформации, мы ожидали, что они придут и зададут вопросы. Однако мы этого не увидели. Это еще раз указывает на то, что прошедшая профессиональная деятельность Георгия Габиташвили осуществлялась добросовестно и в рамках его компетенции, что создает достаточную основу для того, чтобы учитывая основания этого критерия, мы приняли положительное решение», - сказал Оханашвили.





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