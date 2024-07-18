

Бокучава: До 26 октября осталось 100 дней, сегодня как никогда верю в победу

18.07.2024 13:12





«Сегодня, как никогда, я верю в победу и в то, что ровно через 100 дней мы все будем праздновать великую национальную победу», — заявила председатель Единого национального движения Тина Бокучава.



«До 26 октября осталось ровно 100 дней, сто дней до победы. Бидзина Иванишвили пытается разделить и противостоять грузинскому обществу, мы должны объединиться, потому что с единством мы можем все, с единством мы победим, с единством наша страна победит и с единством мы спасем евроатлантическое будущее нашей страны. Сегодня, как никогда, я верю в победу и в то, что ровно через 100 дней мы вместе отпразднуем великую национальную победу», — заявила Тина Бокучава.







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