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Открылась внеочередная сессия парламента
18.07.2024 13:20
Открылась внеочередная сессия парламента Грузии. В рамках внеочередной сессии планируется провести два пленарных заседания, которые пройдут 18 и 19 июля.
Основная часть оппозиции бойкотирует внеочередные заседания из-за политических взглядов.
На заседании 18 июля планируется избрать нового генерального прокурора. А 19 июля в первом чтении будет рассмотрен и принят проект «об амнистии».
В повестку дня внеочередных заседаний включено рассмотрение других законопроектов.
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