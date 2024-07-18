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Открылась внеочередная сессия парламента


18.07.2024   13:20


Открылась внеочередная сессия парламента Грузии. В рамках внеочередной сессии планируется провести два пленарных заседания, которые пройдут 18 и 19 июля.

Основная часть оппозиции бойкотирует внеочередные заседания из-за политических взглядов.

На заседании 18 июля планируется избрать нового генерального прокурора. А 19 июля в первом чтении будет рассмотрен и принят проект «об амнистии».

В повестку дня внеочередных заседаний включено рассмотрение других законопроектов.


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