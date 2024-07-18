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Основная часть парламентской оппозиции не будет участвовать и во внеочередных заседаниях
18.07.2024 13:22
Основная часть парламентской оппозиции не будет участвовать и во внеочередных заседаниях.
Письменные заявления по поводу объявления бойкота по политическим взглядам бюро парламента представили фракция "Национальное движение", политические группы - "Лело", "За Грузию", "Граждане", "Еврооптимисты", "Свобода", а также внефракционные депутаты парламента.
Сегодня в 12:00 открылась внеочередная сессия парламента Грузии. Внеочередную сессию на основании обращения председателя парламента созвала президент Саломе Зурабишвили.
18 июля парламент изберет нового генерального прокурора. 19 июля в первом чтении будет рассмотрен и принят проект «об амнистии».
В повестку дня внеочередных заседаний включено рассмотрение других законопроектов.
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