

Встреча глав Минздрава Грузии и Армении прошла в Тбилиси

18.07.2024 13:36





Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился со своей армянской коллегой Анаит Аванесян.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Грузии, стороны обсудили совместные проекты в области охраны здоровья и договорились о дальнейшем углублении партнерства. Стороны обсудили текущие и планируемые реформы здравоохранения в Армении и Грузии и важность обмена опытом в этом направлении.



«Михаил Сарджвеладзе представил членам делегации важный прогресс в улучшении доступа к медицинским услугам. Министр отметил, что обмен опытом между странами будет способствовать дальнейшему развитию системы, ориентированной на пациента», — сообщает министерство здравоохранения Грузии.



Визиту министра здравоохранения Армении в Грузию предшествовала встреча Михаила Сарджвеладзе и Анаит Аванесян в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, на которой были обсуждены дальнейшие перспективы более тесного партнерства.







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