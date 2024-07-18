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Кобахидзе: Грузия может сыграть особую роль для Европы в плане связности


18.07.2024   13:45


Грузия может сыграть особую роль для Европы с точки зрения связности, и это мы обсудим с нашими европейскими коллегами, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Великобритании, где глава правительства участвует в IV встрече Европейского политического сообщества.

По словам премьера, грузинская сторона поделится с европейскими коллегами посылами в связи с тем, как они видят роль Грузии в этом плане.

«Сегодня я участвую в четвертом саммите европейского политического сообщества. Это важное мероприятие. Одна из главных тем – связность . Конкретнее, энергетическая связность. Конечно, мы поделимся с нашими европейскими коллегами посылами в связи с тем, как мы видим роль Грузии в этом плане. Грузия может сыграть особую роль для Европы с точки зрения связности, и именно это мы будем обсуждать с европейскими коллегами», - сказал премьер.

По словам главы правительства, у Грузии есть ряд текущих проектов, обеспечивающих усиление транзитной функции страны.

«У нас и сегодня есть ряд текущих проектов, которые обеспечат усиление нашей транзитной функции, в том числе развитие нашей функции в рамках инициативы Среднего коридора, что будет очень интересно для Европы. Будет очень интересно конкретно для Черноморского региона. В том числе, мы поговорим о конкретных проектах с европейскими партнерами.

У нас будет возможность поговорить с коллегами в двустороннем формате. Мы будем беседовать на все темы, в том числе на все политические темы, и расширение будет одной из важных тем разговора», - сказал премьер.


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